Ляшко назвав умову, за якої Євросоюз відкриє кордони для українців

Для цього необхідно, щоб впродовж 14 днів реєструвалося не більше 480 випадків COVID-19 на добу.

Відкриття кордонів європейськими країнами для громадян України буде можливим за умови, якщо в Україні два тижні поспіль буде реєструватися не більше 480 випадків COVID-19 за добу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

“Багато чого залежить саме від українців. Якщо ми всі дисципліновано одягнемо маски, перестанемо відвідувати місця масового скупчення людей, це значно вплине на статистику, ми зможемо перейти на статистику 24 (активних випадки COVID-19 - ред.) на 100 тисяч населення за два останні тижні. Щоб до цієї цифри дійти, нам треба, щоб впродовж 14 днів реєструвалося не більше 480 випадків на добу. Ми сьогодні реєструємо 800, 900, 1000 випадків (на день, - ред.)”, - сказав Ляшко.

Нагадажмо, у країнах Європи припускають, що ймовірна друга хвиля COVID-19, і все активніше готуються до цього - розглядають можливість повернути деякі обмеження.

В Україні за минулу добу підтвердили 919 нових випадків коронавірусної хвороби. 622 пацієнти одужали.

Добовий показник захворюваності 27 липня увійшов до п’ятірки найвищих за останній місяць. 25 липня захворіло 1106 осіб, 24 липня - 972, 27 червня - 948, 26 липня - 920.

Усього за весь час пандемії в Україні захворіло 66 575 осіб, з них 36 744 побороли недугу, 1629 померли внаслідок ускладнень COVID-19.