Окупанти сьогодні один раз відкривали вогонь на Донбасі

З початку доби російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь на Донбасі. Унаслідок обстрілу втрат серед військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони", - запевнили у штабі.

Від початку доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета з боку збройних формувань РФ - поблизу населеного пункту Шуми.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, окупанти порушили умови перемир’я менш ніж через пів години після його початку. В перший день "тиші" на Донбасі влаштували два обстріли і провокацію.