Резніков: Москва через війну на Донбасі витрачає близько $5 млрд на рік

За оцінкою віцепрем’єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, Москва витрачає на ведення війни на Донбасі близько $5 млрд на рік.

Про це він заявив у інтерв’ю LB.ua.

Віцепрем’єр вважає, що РФ погодилася на встановлення всеохопного перемир’я через те, що війна триває вже шість років і вимагає великих витрат, зокрема і для підтримки незаконних збройних формувань.

“Лишається відкритим питання: скільки ще РФ фінансувати війну на Донбасі, враховуючи економічну та політичну ситуацію всередині Росії. За моїми підрахунками, Москва витрачає на це $5 млрд на рік”, - пояснив він.

Окрім воєнних витрат, Росія ще виплачує зарплатню так званим бюджетникам на тимчасово окупованих територіях.

“Чи утримують вони бюджетників у Лівії чи Сирії? Ні. Вони не виплачують нікому там зарплат. А на Донбасі це відбувається, ось чому Кремль має пояснювати своїм платникам податків, нащо вони утримують декілька мільйонів чужих громадян. А частина цих громадян, своєю чергою, претендують вже на те, щоб користуватися загальноросійськими благами, котрих в епоху кризи на всіх не вистачає”, - додав Олексій Резніков.

Він також додав, що невиконання взятих на себе зобов’язань передбачає для Росії санкції.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського. На брифінгу 27 липня командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що окупаційні війська порушили режим припинення вогню вже через 20 хвилин після його встановлення.

Усього від початку домовленого ТКГ з питань Донбасу режиму "повного та всеосяжного припинення вогню” з 00:01 27 липня і до кінця доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два обстріли і одну провокацію.