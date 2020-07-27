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На станції "Київ-Пасажирський" відновлено електропостачання

Постачання енергії припинялось через пошкодження обладнання на теплоелектроцентралі №5.

На станції "Київ-Пасажирський" відновлено електропостачання
Центральний залізничний вокзал Києва
Фото: Макс Требухов

Як повідомляє "Укрзалізниця", електропостачання будівлі вокзалу станції "Київ-Пасажирський", що було тимчасово відсутнє через перебої в системі електропостачання міста Києва, повністю відновлено. 

За інформацією УЗ, в умовах відсутності повного постачання енергії освітлення будівлі вокзалу було забезпечене за допомогою електрогенератора. 

Робота системи централізації та блокування, а також постачання енергії на контактну мережу руху поїздів не припинялись і забезпечуються штатному режимі.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 27 липня, частина Києва залишилася без електроенергії. Зупинилися тролейбуси, перестали працювати світлофори.

У пресслужбі Київської міської державної адміністрації повідомили, що через пошкодження обладнання на теплоелектроцентралі №5 перебої з електропостачанням у понеділок увечері можуть бути в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах Києва.

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