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У вівторок у Києві до + 31, без опадів

Уночі у столиці +18 ... +20 градусів.

У вівторок у Києві до + 31, без опадів
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 28 липня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18 ... +20 градусів, вдень +29 ... +31 градус.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вночі та вранці подекуди туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +10 ... +15 градусів, вдень +19 ... +24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +22 градуси, вдень +29 ... +34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, уночі місцями сильний дощ, подекуди грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +25 ... +30 градусів.

27 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 26 градусів, в Дніпрі біля Києва +20 градусів.

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Джерело: "Українські новини"
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