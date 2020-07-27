На Донбасі ворожі війська влаштували провокацію перед введенням режиму припинення вогню

З 00:01 27 липня на Донбасі розпочався повний і всеохопний режим припинення вогню. Підрозділи Збройних сил України продовжують виконувати поставлені завдання, повідомили у пресслужбі Міноборони.

"У цьому контексті ще раз слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України. При цьому підрозділи зі складу Об’єднаних сил готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей", - підкреслили в міністерстві.

Зазначається, що за минулу добу, 26 липня, війська супротивника 13 разів відкривали вогонь. При цьому здійснювалися і провокативні, і прицільні постріли. Було поранено одного українського захисника.

"Ворожу вогневу активність було зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння", - повідомили в Міноборони.

Окрім того, біля Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки загарбники випустили три реактивні снаряди калібру 122 мм і вели вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь.

"Крім того, напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставлять дистанційно, вони мають період самоліквідації від 4 до 100 годин. Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься як обстріл зі сторони українських позицій або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто в будь-якому разі як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - підкреслили в міністерстві.

Також збройні формування РФ продовжили стріляти по житлових будинках. Із напрямку н.п. Яковлівка у бік н.п. Авдіївка противник застосував міномети калібру 82 мм. Унаслідок обстрілу одна з мін, влучила в дах дачного будинку, що призвело до руйнування будівлі та пожежі. Окрім того, на подвір’ї також виявлено дві вирви, ймовірно, від влучання мін калібру 82 мм. Жертв і поранених серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак закликав не піддаватися "керованим провокаціям" і "гібридним проявам паніки" навколо перемир'я.

Нове перемир'я також обговорили телефоном президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін.