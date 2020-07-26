Українські воїни дотримуватимуться перемир’я, яке почне діяти з 27 липня, - Міноборони

При цьому Збройні Сили готові дати відсіч у разі порушення домовленостей.

Міністерство оборони України виступило з заявою щодо домовленостей про режим тиші. У ній наголошено, що повний і всеосяжний режим припинення вогню буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, що зафіксовано за участі представників ОБСЄ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Збройні Сили України дотримуватимуться досягнутих політичних домовленостей і діятимуть відповідно до міжнародних миротворчих практик.

"Водночас заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури", - йдеться в заяві.

При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого Генеральний штаб створив відповідні додаткові резерви.

У відомстві наголосили, що в ефективній реалізації домовленостей, які набувають чинності з 27 липня, зацікавлені всі, хто бажає миру і територіальної цілісності нашої країни. Українські воїни докладуть усіх зусиль для реалізації мирних планів політичного керівництва України.

Нагадаємо, 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), на якому сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.