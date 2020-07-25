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​Рятувальники евакуювали з Говерли групу туристів з маленькими дітьми

Для евакуації використали болотохід.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій в суботу довелося евакуювати з Говерли групу туристів з маленькими дітьми, що потрапили під зливу. Про це повідомило закарпатське обласне управління ДСНС.

Близько 13:45 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття надійшло повідомлення, що в районі найвищої вершини Українських Карпат потребують допомоги 13 туристів, серед яких - четверо дітей віком від півтора до 12 років.

Їм на допомогу відправили чотирьох рятувальників з болотоходом "Богун" від гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В 16:45 рятувальна група зустрілась з туристами, і в 19:55 чотирьох дітей з двома жінками і одним чоловіком спустили до урочища Козьмещик біля Лазещини. Решта членів групи прибуде пізніше - вони пішли слідом в супроводі рятувальників.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Нагадаємо, що в середині червня від удару блискавки в Карпатах загинув 26-річний турист зі Львова.

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