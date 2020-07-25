У Києві в неділю до +30 і дощ

На сході прогнозується до +33 градусів.

26 липня в Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +15...+ 17 градусів, вдень +28... +30 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході України мінлива хмарність, вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +12...+17 градусів, вдень + 23...+28 градусів, в Хмельницькій області до +30 градусів.

На Закарпатті вночі короткочасний дощ, вдень також короткочасний помірний дощ, температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень + 14...+19 градусів.

На курортах Карпатського регіону вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі.

На півночі України мінлива хмарність, в Сумській області без опадів, в інших областях вночі місцями короткочасний дощ.

Удень лише в Житомирській області короткочасні невеликі дощі, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +12... +17 градусів, вдень +28... +31 градусів, у Київській області до +33 градусів, у Житомирській області +23...+28 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +28...+33 градусів.

На сході мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +12... +17 градусів, вдень +28...+33 градусів.

На півдні України також хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +16...+21 градусів, вдень +30...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градусів.

Нагадаємо, що протягом 25 липня у західних областях України відбудеться підвищення рівня води через сильні зливи.