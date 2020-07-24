У Криму зник 3-річний син політв’язня Сулейманова

Востаннє хлопчика бачили сьогодні близько 18-ї в пісочниці біля будинку.

Як повідомляє "Кримська солідарність" у фейсбуці, сьогодні в селі Строганівка Сімферопольського району в Криму зник син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов.

Фото: www.facebook.com/crimeansolidarity

Дитина гралася в пісочниці біля будинку, востаннє її бачили 24 липня близько 18-ї години.

На місце прибули поліцейські, кінологи, міністерство надзвичайних ситуацій. Поліція готує запуск квадрокоптера. Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку дитини.

Активісти і правозахисники просять кримчан допомогти в пошуку дитини. Повідомляють, що хлопчик був одягнений у сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці.

Нагадаємо, Руслан Слейманов є фігурантом "справи Хізб ут-Тахрір". Його і ще чотирьох українських політв’язнів незаконно утримують в установах Федеральної служби виконання покарань Росії.