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У Криму відбулося перше засідання у справі Джемілєва, - адвокат

Захист заявив клопотання про зупинення провадження у кримінальній справі.

У Криму відбулося перше засідання у справі Джемілєва, - адвокат
Фото: Макс Левин

У четвер у Вірменському міському суді Республіки Крим відбулося перше судове слухання по суті у справі проти народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомив його адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні відбулося перше судове слухання по суті у справі щодо Мустафи Джемілєва. Засідання почалося з клопотань, заявлених стороною захисту. Перше клопотання стосувалося допуску в зал судового засідання слухачів, для забезпечення принципу гласності у відкритому судовому засіданні. Вірменський міський суд задовольнив клопотання захисту", - написав Полозов.

За словами адвоката, сторона захисту було заявлено клопотання про залучення до матеріалів справи письмових заперечень на раніше заявлене клопотання прокурора про проведення судового розгляду за відсутності підсудного.

Також захист заявив клопотання про зупинення провадження у кримінальній справі. "Але навіть незважаючи на формальні підстави для зупинення провадження у справі, суд відмовився задовольнити це клопотання захисту", - зазначив адвокат.

Також захист клопотав про надання для ознайомлення протоколу судового засідання і про виклик перекладача. Перше клопотання суд задовольнив, а друге - ні.

Після того, як прокурорка зачитала обвинувальний висновок, захист оголосив свою позицію щодо пред'явленого обвинувачення: Джемілєв не визнає звинувачення ні за одним пунктом, вважає його переслідування політично мотивованим, пов'язаним з його відкритою позицією про невизнання незаконної тимчасової окупації Криму.

Суд оголосив перерву до 30 липня для виклику свідків звинувачення в процес.

Нагадаємо, на початку червня окупаційна влада Криму відправила до суду кримінальну справу проти народного депутата України, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. 

Джемілєва звинувачують за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Росії), за ч. 1 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів) і за ч. 1 ст. 224 (недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки).

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