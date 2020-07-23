Луцький суд обрав запобіжний захід терористу Кривошу

Луцький суд заарештував на 60 діб без права на заставу Максима Кривоша, який 21 липня захопив у заручники водія та пасажирів автобусу та утримував їх понад 10 годин. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Суд своїм рішенням задовольнив клопотання слідчого. Також повідомлялося, що на безальтерантивному утриманні під вартою наполягала СБУ.

Як пише "BBC Україна", Кривош на суді заперечив проти двох епізодів - замаху на життя працівника поліції, коли кидав гранати, та те, що вимагав від Володимира Зеленського визнати себе терористом. Кривош сказав, що від президента вимагався тільки ролик про фільм.

Також він заявив, що спочатку хотів захопити собор Святої трійці в Луцьку, однак передумав. Свій вчинок назвав перформенсом.

Кривошу було оголошено про підозру за 4 статтями КК України: вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, незаконне поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

На суді Кривош заявив, що в нього не було спільників. Раніше поліція повідомляла, що затримала в Харкові чоловіка, з яким терорист спілкувався телефоном. У чоловіка вдома знайшли вибухівку та зброю.

Нагадаємо, що Максим Кривош близько 10 годин утримував 13 людей в автобусі в центрі Луцька, після чого здався правоохоронцям. До цього президент України Володимир Зеленський виклав на своїй сторінці у Facebook відео, яке від нього вимагав терорист. Допис після звільнення заручників видалили.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що луцького терориста відправлять на психологічну експертизу. Він зазначив, що Кривош отримає тривалий термін ув'язнення.