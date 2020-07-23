Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участі в "інформаційній кампанії, яка загрожує незалежності судової влади"

НАБУ порушує принцип презумпції невинності, коли заявляє про злочини в Окружному адмінсуді, заявили у ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила стати на захист Окружного адміністративного суду Києва.

На засіданні 23 липня ВРП ухвалила рішення щодо забезпечення авторитету правосуддя у зв’язку з інформаційною кампанією, яка загрожує незалежності судової влади.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

Доповідачка Тетяна Розваляєва нагадала, що Національне антикорупційне бюро з 17 липня публікує інформацію під заголовками "Корупція в ОАСК", "Зловживання в ОАСК" тощо.

"ВРП вважає, що орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію у такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце як доведений факт", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Вища рада правосуддя не оцінює, чи дійсно в Окружному адмінсуді були ці порушення. Але нагадує, що НАБУ має утримуватися від участі в інформаційних і політичних кампаніях.

В Україні діє презумпція невинності, і НАБУ порушує її, коли заявляє про злочини в Окружному адмінсуді, заявили у ВРП.

"Довіра та повага до судової влади є гарантією ефективності системи правосуддя. Повага до авторитету судів – це вимога європейських стандартів для демократичних держав, невід’ємна умова публічної довіри до судової влади, а в більш широкому значенні - це довіра до норм права та держави загалом. У разі виникнення того чи іншого правового конфлікту особа звертається за його вирішенням до суду, спираючись на авторитет правосуддя", - йдеться в рішенні Вищої ради правосуддя.

17 липня з’явилася інформація про те, що НАБУ повідомило підозру голові ОАСК Павлові Вовку. Також підозри були оголошені заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівникові Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році.

Того ж дня в ОАСК повідомили про проведення у приміщенні суду обшуків, пов'язаних із розслідуванням справ Майдану.

Пізніше проведення обшуків підтвердили в НАБУ, оприлюднивши розсекречені матеріали слідчих дій.

Нагадаємо, що голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, суддя Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрібніченко і суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів. За версією слідства, голова суду зі своїми колегами саботував кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка.

У листопаді це провадження будо закрите. У січні 2020 Вовк знову очолив ОАСК.

Сам суддя заявляв раніше, що провадження щодо нього нібито є помстою голови НАБУ Артема Ситника "за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США".

19 липня суддя Вовк заперечив вручення йому підозри і заявив, що у відставку йти наміру не має.