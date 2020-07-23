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Луцький терорист заявив, що не має спільників: "Це все вигадки спецслужб"

Суд обирає запобіжний захід Максиму Кривошу.

Луцький терорист заявив, що не має спільників: "Це все вигадки спецслужб"
Фото: скрін трансляції

Максим Кривош, який утримував заручників в автобусі в центрі Луцька, заявив, що не мав спільників. 

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Немає в мене спільників. Це все вигадки спецслужб", - заявив Кривош у залі суду, де йому обирають запобіжний захід.

Також зловмисник пояснив, що таке "Антисистема".

"Це день правди. Це день, коли ви не обманюєте самі себе в першу чергу, тому що ми щодня обманюємо інших... Це, ну, норма, в принципі. Я ж не кажу, що я кращий, ніж ви. Я обманюю. Я навпаки "Плохой", я ж Максим Плохой... Але "День Антисистеми" - це коли ви самі себе не обманюєте і кажете, як мінімум собі, правду", - розповів Кривош.

Фото: volynpost.com

Підозрюваний зазначив, що не шкодує про скоєне.

Як ми повідомляли, поліція в Харкові затримала можливого спільника чоловіка, який утримував заручників у Луцьку. Повідомлялося, що 44-річний місцевий мешканець погодився співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, ввечері 21 липня співробітники центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Національною поліцією звільнили 13 заручників і затримали озброєного терориста, який у центрі Луцька захопив рейсовий автобус "Берестечко - Краснилівка" з пасажирами.

Під час брифінгу після звільнення заручників глава МВС повідомив, що луцький терорист мав спільників в інших містах.

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