У МВС розповіли деталі про чоловіка, який захопив у заручники полковника поліції в Полтаві

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що чоловіком, який захопив у заручники полковника поліції в Полтаві, є раніше судимий Роман Скрипник, 1988 року народження.

"Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати - не бажання потрапити надовго за ґрати. Але схоже, що строк позбавлення волі після цих дій буде набагато більший", - повідомив Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, чоловік був судимий за такими епізодами:

- 2007 рік, ст. 185, ч. 1 КК України - дрібна крадіжка (обрана міра запобіжного заходу Ленінським РВ м. Полтави – підписка про невиїзд. Штраф 510 грн);

- 2008 рік, ст. 185, ч. 2, крадіжка, ст. 190, шахрайство, ч. 1 КК України (запобіжний захід - підписка про невиїзд, обмеження свободи на 2 роки);

- 2014 рік, ст. 185, ч. 2, ст. 309, ч. 2, виробництво або зберігання наркотиків (обрана міра запобіжного заходу Машевським РВ м. Полтави – домашній арешт, обмеження свободи на 3 роки);

- 2014 рік, ст. 185, ч. 2, ст. 309, ч. 2 КК України (обрана міра запобіжного заходу Машевським РВВС м. Полтави - домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки).

"Машина, в якій знаходяться підозрюваний і заручник, полковник поліції Віталій Шиян, супроводжується поліцією та спецпідрозділами. Стратегія дій поліції - перемовини, перемовини і ще раз перемовини. Заради збереження життя як злочинця, так і оточуючих", - підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, що вранці 23 липня в Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Спочатку він захопив у заручники працівника карного розшуку, але потім погодився поміняти його на полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі "Богдан" у напрямку виїзду з міста.