У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника Нацполіції (оновлено)

Перед цим підозрюваний у викраденні авто погрожував підірвати гранату біля суду.

Фото: pl.npu.gov.ua

У Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Правоохоронці вживають заходів для затримання зловмисника, який погрожує підірвати гранату.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

"На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного в незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять громадян і водіїв бути обережними й оминати територію проведення спецоперації.

Оновлення 16:15. У полтавській поліції повідомили, що зловмисник кинув авто посеред дороги та втік. Заручник звільнений, він залишився неушкодженим.

Оновлення 14:27. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що зловмисником є раніше судимий Роман Скрипник. Він відбував покарання за декількома епізодами. Правоохоронці ведуть з ним перемовини.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Оновлення 13:57. Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов заявив, що вимоги злочинця виконуватися не будуть, і допустив силовий сценарій розвитку ситуації. Про це він заявив у ефірі телеканалу "Наш", передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз йдуть активні перемовини, щоб примусити його здатися. Однак правоохоронці, органи Нацполіції готові до силового сценарію вирішення цього конфлікту", - повідомив він.

Синєгубов також спростував інформацію про те, що зловмисник із заручником їдуть до Києва. Він зазначив, що правоохоронці навмисне дали йому виїхати за межі Полтави, щоб уникнути масового скупчення людей.

Оновлення 13:15. Поліції відома особа чоловіка - це 32-річний раніше судимий місцевий житель. Про це розповів речник Головного управління Нацполіції Полтавщини Роман Грішин, передає Poltavske.tv.

Повідомляється, що раніше зловмисник працював автослюсарем.

За інформацією видання, вимога чоловіка - уникнути кримінальної відповідальності.

Фото: poltava.to

Оновлено 12:33. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на патрульну поліцію Полтави, терористу надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 ("Богдан"), він рухався у напрямку Києва.

Автомобіль з терористом був зафіксований в Решетилівському районі.

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

Оновлено. У Департаменті карного розшуку Нацполіції заявили, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку.

"23 липня о 9:00 ранку на вул. Остапа Вишні біля приміщення адміністративного суду під час затримання працівниками поліції «угонщика» останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. Ситуація ускладнювалась тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку", - йдеться в повідомленні.

Після перемовин зловмисник поміняв заручника на начальника УКР ГУНП у Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі "Богдан" у напрямку виїзду з міста.

Заступник голови МВС Антон Геращенко додав, що в місті введено спецоперацію "Грім".

"Продовжуються перемовини, ціль яких - примусити зловмисника здатися поліції, не завдавши шкоди ні собі, ні оточенню", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, що 21 липня в Луцьку озброєний терорист захопив у заручники пасажирів та водія автобуса. Понад 10 годин він утримував їх, вимагаючи від влади виконати його вимоги.

Заручники були звільнені після того, як з терористом провів перемовини президент Володимир Зеленський. Уранці 22 липня в Офісі президента розповіли, що переговори Зеленського з терористом тривали близько 10 хвилин. Президент попросив відпустити трьох осіб, потім погодився викласти відео. Після цього терорист мав випустити з автобуса решту заручників.