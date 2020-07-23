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Прощавай, 747
Прощавай, 747
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У Київській області чоловік виростив у теплиці 440 кущів канабісу на 5 млн гривень

Під час обшуку в нього також виявили ще близько 3 кг готової продукції наркотичного засобу.

У Київській області на земельній ділянці в 57-річного чоловіка виявили 440 кущів канабісу.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

"Протягом реалізації матеріалів кримінального провадження за оперативним супроводженням СБУ та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №3 слідчі Деснянського управління поліції затримали мешканця Київської області, який у спеціалізованих лабораторних умовах вирощував, виготовляв і зберігав наркотичні рослини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник начальника Деснянського управління поліції Станіслав Сєрєбряк, висновки проведеної експертизи підтвердили, що вилучений засіб - коноплі та канабіс.

Фото: npu.gov.ua

"На території фермерського господарства 57-річний чоловік установив парник, у якому ми виявили та вилучили 440 кущів конопель. Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного ми вилучили близько трьох кілограмів готової продукції наркотичного засобу «канабіс». Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 5 мільйонів гривень", - розповів Сєрєбряк.

Фото: npu.gov.ua

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 310 (висівання або вирощування снодійного маку чи конопель). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, у лютому поліція вилучила в киянина 84 кг канабісу на 2 млн гривень. Він зберігав їх у своєму будинку. 

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