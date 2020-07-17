Рада відмовилася приєднати Коцюбинське до Києва

Верховна Рада приєднала селище Коцюбинське до Бучанського району Київської області.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226.

Цією постановою Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490, в тому числі 7 укрупнених районів у Київській області замість 25 нинішніх.

При цьому до складу Бучанського району включено територію Коцюбинської селищної територіальної громади.

У вересні 2018 року Київська міська рада просила парламент розглянути приєднання селища Коцюбинське Київської області до столиці, і раніше Коцюбинське погодилося створити агломерацію з Києвом.

У липні цього року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повторно виступив за приєднання Коцюбинського до Києва.