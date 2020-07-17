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Позачергова сесія може відбутися 21 липня

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу".

Позачергова сесія може відбутися 21 липня
Фото: Михаил Палинчак

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що депутати можуть зібратися на позачергову сесію у вівторок, 21 липня. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Кравчук відповіла ствердно на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що 21 липня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради.

"Так", - сказала Кравчук агентству в четвер увечері.

Нагадаємо, попереднє позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання відбулося 13 липня 2020 року, на якому розглянули проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

14 липня у зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту провели ще одне позачергове пленарне засідання Верховної Ради України.

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