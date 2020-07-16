Рада розгляне мовний законопроєкт Бужанського в п'ятницю

У п'ятницю, 17 липня, депутати розглянуть законопроєкт нардепа Максима Бужанського, який може скасувати норму про 80% навчання у школах українською мовою.

Про це йдеться в порядку денному на сайті Ради.

"Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державою мовою в закладах освіти (проект н.д. М.Бужанського надано на заміну 27.05.2020, подання Комітету про відхилення – 23.06.2020)", - йдеться в повідомленні про розгляд законопроєкту в першому читанні.

Ексголова Інституту національної пам'яті, нардеп Володимир В'ятрович закликав українців 17 липня продовжити протест проти мовного законопроєкту.

"Русифікаторський законопроєкт Бужанського "слуги" спробують протягнути завтра, 17 липня, в останній день сесії. Щиро дякую всім, хто сьогодні прийшов під Верховну Раду. Завдяки Вам вони не посміли сьогодні, в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України і першої річниці чинності закону про мову, голосувати за законопроєкт, який русифікує українську освіту. Саме не посміли. Але не відмовилися від намірів. Законопроєкт Бужанського стоятиме в порядку денному п’ятничого пленарного засідання", - написав В'ятрович у фейсбуці.

Нардеп закликав українців зібратися під Радою завтра вранці.

"Ми у сесійній залі зробимо все можливе, щоб зірвати будь-які спроби розглядати цей законопроєкт. Але дуже багато залежить від того, що відбуватиметься під стінами парламенту. Тому звертаюся перш за все до киян з великим проханням: прийдіть завтра на 9:30 на пікетування Верховної Ради. Чим більше нас буде під Радою, тим більше шансів, що до закриття сесії (близько 13 години) ми не дозволимо "слугам" ухвалити цей законопроєкт", - додав В'ятрович.

Нагадаємо, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти авторства Бужанського був зареєстрований Радою в жовтні 2019 року. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України.

Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром Угорщини), має зробити це у 2023 році.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти прийняття цього законопроєкту.