Мовний омбудсман виступив проти законопроєкту Бужанського

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту №2362 нардепа Максима Бужанського, який може скасувати норму про 80% навчання у школах українською мовою.

Про це він написав у фейсбуці.

"Як Уповноважений із захисту державної мови, на якого закон покладає завдання захищати українську мову як державну, відстоювати права громадян на отримання послуг державною мовою, усувати перешкоди та обмеження в користуванні державною мовою, звертаюся до народних депутатів України з закликом не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти» (№2362)", - наголосив Кремінь.

Він відзначив, що цей законопроєкт передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

"По-перше, законопроєкт пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року. Міністерство освіти і науки впродовж трьох років провело всю необхідну роботу з підготовки вчителів, підручників, методичних матеріалів для того, щоб наші діти з 1 вересня могли здобувати якісну освіту українською мовою. Ухвалення законопроєкту 2362 позбавить школярів такої можливості, а отже, поставить їх у завідомо гірші умови в реалізації індивідуальної освітньої чи професійної траєкторії. По-друге, проєкт дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин (згідно з чинним законодавством - 20%). По-третє, у всіх школах України можна буде викладати «один або декілька предметів», у тому числі, російською мовою", - пояснив омбудсман.

Він також наголосив, що твердження про те, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти авторства Бужанського був зареєстрований Радою в жовтні 2019. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України.

Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром Угорщини), має зробити це у 2023 році.