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У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)

За призначення голосуватимуть на засіданні парламенту 16 липня.

У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)

У Верховну Раду внесли проєкт постанови про кандидатуру на посаду голови Національного банку України. Проєкт постанови є на сайті ВР

Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" підтвердили, що за призначення Шевченка голосуватимуть на засіданні парламенту 16 липня. Також розглядатимуть призначення голови АМКУ та віцепрем’єра з ОПК.

На посаду голови АМКУ розглядають Ольгу Піщанську. На посаду віцепрем'єра ОПК - Олега Уруського. 

Нагадаємо, що Якова Смолія за поданням президента України Верховна Рада відправила у відставку 3 липня. Смолій оголосив про своє рішення звільнитися 1 липня, зазначивши, що до цього призвів систематичний політичний тиск.

За інформацією шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав президент Володимир Зеленський. Напередодні заяви про звільнення він кілька разів відвідував Офіс президента - 1 липня, за день до цього після засідання Нацради реформ, а також у попередні дні.

Як повідомили кілька джерел LB.ua в "Слузі народу", на момент відставки фракція не змогла узгодити кандидатуру на голову регулятора. У пріоритеті - голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко і голова ради Нацбанку Богдан Данилишин. Рада голосуватиме за нового голову після того, як його кандидатуру внесе президент.

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