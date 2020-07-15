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Кабмін затвердив зміни в складі правління "Укрзалізниці"

Були виключені два члени правління. 

Кабмін затвердив зміни в складі правління "Укрзалізниці"
Фото: Rail.insider

Кабінет міністрів України на засіданні затвердив зміни в складі правління АТ "Укрзалізниця", виключивши Марчіна Целеєвського та Ремігіуша Пашкевича.

Їхні повноваження як членів правління припинені, повідомив на своїй сторінці в Facebook представник уряду в Раді Василь Мокан.

Водночас Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків члена правління АТ "Українська залізниця" на Іванініва Миколу Івановича (директора з економіки та фінансів АТ "Укрзалізниця").

Таким чином правління "Укрзалізниці", крім Іванініва, складатиметься з в.о. голови правління Івана Юрика, в.о. члена правління Івана Синякова, в.о. члена правління Романа Веприцького, члена правління Франтішека Буреша. 

Нагадаємо, що колишній реформатор PKP Polskie Linie Kolejowe Ремігіуг Пашкевич входив до складу правління "Укрзалізниці" з 2016 року. 

Ексгендиректор LOT POLISH AIRLINES Марчін Целеєвський увійшов у правління АТ у 2019 році. 

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