Рада визначила своїх представників у складі комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБР

Верховна Рада України ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.
Постанову підтримали 239 народних депутатів, оголосив спікер Ради Дмитро Разумков.
Членами комісії визначені:
- член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 років (за згодою) Андрій Козлов
- завідувачка кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор (за згодою) Москвич Лідія Миколаївна
- завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук (за згодою) Нор Василь Тимофійович
Зі складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань вивели Бухарєва В.В., Дейдея Є.С., Паламарчука М.П.
Водночас у Раді не набралося достатньої кількості голосів для постанови про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За проголосували лише 193 нардепи.
Нагадаємо, що наразі Державне бюро розслідувань у статусі виконувача обов'язків очолює Олександр Соколов. Він отримав цю посаду після того, як колишню очільницю ДБР Ірину Венедіктову призначили генпрокурором.