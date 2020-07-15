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Рада визначила своїх представників у складі комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБР

До комісії увійшло три особи. 

Рада визначила своїх представників у складі комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБР
Фото: РБК

Верховна Рада України ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань

Постанову підтримали 239 народних депутатів, оголосив спікер Ради Дмитро Разумков

Членами комісії визначені: 

  • член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 років (за згодою) Андрій Козлов
  • завідувачка кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор (за згодою) Москвич Лідія Миколаївна 
  • завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук (за згодою) Нор Василь Тимофійович

Зі складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань вивели Бухарєва В.В., Дейдея Є.С., Паламарчука М.П.

Водночас у Раді не набралося достатньої кількості голосів для постанови про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За проголосували лише 193 нардепи.

Нагадаємо, що наразі Державне бюро розслідувань у статусі виконувача обов'язків очолює Олександр Соколов. Він отримав цю посаду після того, як колишню очільницю ДБР Ірину Венедіктову призначили генпрокурором.

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