Рада визначила своїх представників у складі комісії з проведення конкурсу на посаду глави ДБР

До комісії увійшло три особи.

Верховна Рада України ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Постанову підтримали 239 народних депутатів, оголосив спікер Ради Дмитро Разумков.

Членами комісії визначені:

член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 років (за згодою) Андрій Козлов

завідувачка кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор (за згодою) Москвич Лідія Миколаївна

завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук (за згодою) Нор Василь Тимофійович

Зі складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань вивели Бухарєва В.В., Дейдея Є.С., Паламарчука М.П.

Водночас у Раді не набралося достатньої кількості голосів для постанови про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За проголосували лише 193 нардепи.

Нагадаємо, що наразі Державне бюро розслідувань у статусі виконувача обов'язків очолює Олександр Соколов. Він отримав цю посаду після того, як колишню очільницю ДБР Ірину Венедіктову призначили генпрокурором.