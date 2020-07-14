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Україні варто сфокусуватися на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, - голова представництва НАТО

Ідеться про впровадження в Україні реформ демократичних інститутів.

Україні варто сфокусуватися на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, - голова представництва НАТО
Фото: belsat.eu

Україна повинна сфокусуватися на впровадженні внутрішніх комплексних реформ, зокрема в секторі безпеки і оборони країни. Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україні сьогодні необхідно впроваджувати внутрішні комплексні реформи, зокрема в секторі безпеки і оборони України, і НАТО підтримує ці дії українського уряду. У нас є радники, які працюють щодня з колегами в інституціях України. Також є діалог на високому рівні", - сказав Вінніков в ефірі "Українського радіо" у вівторок.

Він уточнив, що йдеться про впровадження в Україні реформ демократичних інститутів, що включає також реформу правосуддя, реформу з питань антикорупційних дій, зміцнення верховенства права.

Голова представництва НАТО відзначив, що альянс очікує розвитку оборонних можливостей відповідно до стандартів і принципів НАТО. Відповідно це включає імплементацію Закону України "Про національну безпеку України", який було прийнято в 2018 році. Крім того, йдеться про реформу Служби безпеки України, реформу сектора розвідки, також (прийняття) законопроєкту "Про державну таємницю" та "Про парламентський нагляд за сектором безпеки і розвідки", реформу оборонно-технічного сектора.

Крім того, Вінніков зазначив: для того, щоб стати членом НАТО, Україні необхідно провести комплексні реформи, передусім в економічній сфері.

"Для бізнесу дуже важливо, щоб в Україні працювала судова система, щоб інвестор був захищений", - підкреслив голова представництва НАТО в Україні.

Нагадаємо, раніше голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков відзначав, що стандарти НАТО - це стандарти демократії, верховенства права, фундаментальних свобод і здорової економіки.

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