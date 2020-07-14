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​Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків

Президент тримає розслідування під особистим контролем.

​Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків
Владимир Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області. На місце виїхали головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника ОП Роман Машовець.

Про це йдеться у заяві на сайті Офісу президента.

"Висловлюємо найщиріші співчуття сім'ям загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вчорашнє вбивство українських військових, які хотіли забрати тіло загиблого бійця з поля бою поблизу Зайцевого, - "це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків".

"Тут не може бути жодного подвійного трактування. Є конкретний умисний злочин – вбивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває... Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 13 липня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця  в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один - бойове травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Посольство США в Україні глибоко засмучене повідомленням про вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого і засудило безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією бойовиків.

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