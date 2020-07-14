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Проросійські бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі у вівторок

Втрат серед ЗСУ не було.

Проросійські бойовики тричі відкривали вогонь на Донбасі у вівторок
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 14 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник на світанку та вдень відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. Також поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші». За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає", - наголосили у штабі.

Також відзначається, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, проросійські збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Посольство США в Україні глибоко засмучене повідомленням про вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого і засудило безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією бойовиків.

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