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Посадовець військового вишу в Києві погорів на $5 тис хабара

Полковник ЗСУ вимагав гроші за сприяння у вступі.

Посадовець військового вишу в Києві погорів на $5 тис хабара
Архівне фото
Фото: facebook.com / ДЗЭ НП

Посадовця військового навчального закладу в Києві затримано на хабарі в розмірі 5 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України під час одержання хабара затримано одного з заступників начальника київського військового навчального закладу (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у липні 2020 року полковник Збройних сил України вимагав надати йому 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння у складанні вступних іспитів і зарахування абітурієнта до військового навчального закладу.

Під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 2,5 тис. доларів США полковника було затримано.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в липні у Києві на хабарі затримали заступника начальника військкомату.

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