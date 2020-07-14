Земельна та медична реформи є найвідомішими серед українців, - дослідження

"Більшість українців хоче, щоб реформи, які були розпочаті ще за часів попередньої влади, продовжувалися".

13 липня під час онлайнового круглого столу відбулося обговорення результатів соціологічного дослідження “Реформи в Україні: зміни на краще чи імітація прогресу?”, проведеного Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у вересні-грудні 2019 року.

Протягом дискусії директор міжнародних програм Інституту Горшеніна Дмитро Остроушко відзначив, що найвідомішою реформою серед запланованих командою президента Володимира Зеленського стала вже прийнята в Україні земельна реформа: про неї чула більшість громадян України (82,2%). “При цьому 32,7% вважають її потрібною, а 38,2% висловили думку, що ця реформа не на часі”, - додав він.

Дмитро Остроушко

Також майже кожен другий українець (46,8%) чув про те, що нова влада планувала реалізовувати медичну реформу, 46,0% висловили думку, що саме на цій реформі слід зосередитися. “Також більше третини громадян України (38,2%) чули про антикорупційну реформу. 38,1% опитаних вважають, що саме в цьому напрямку слід працювати новій владі”, - сказав експерт.

Як зазначив Остроушко, “чверть українців чули про плани влади проводити реформу місцевого самоврядування (25,1%), кожен п’ятий респондент згадав про судову реформу в цьому контексті (20,8%)”. При цьому вважають, що керівництву держави слід зосередитися на судовій реформи - 23,9% опитаних, на реформі місцевого самоврядування – 22,2%, додав він.

Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Марія Мезенцева, коментуючи дані, відзначила низький відсоток людей, які приділяють належну увагу темі впровадження електронного уряду. У той самий час, на думку політика, ця реформа є однією з найуспішніших серед запроваджених останнім часом. “Ми всі знаємо додаток “Дія”. Ви можете закачати свої водійські права, студенти можуть користуватися електронним студентським квитком тощо”.

Марія Мезенцева

Мезенцева підкреслила, що розвиток електронного врядування є дуже важливим напрямком у подоланні корупції. При цьому вона нагадала, що, відповідно до результатів дослідження, корупція розглядається українцями як основний бар’єр на шляху успішної реалізації реформ.

Зі свого боку Вільфрід Їльґе, асоційований дослідник Центру Роберта Боша з питань країн Центральної та Східної Європи, Росії та Центральної Азії, зупинився на двох ключових, на його думку, реформах: децентралізації та медичній реформі. Як зазначив експерт, соціологічне дослідження продемонструвало: більшість українців хоче, щоб ці реформи, які були розпочаті ще за часів попередньої влади, продовжувалися. “Ми маємо дуже важливий сигнал від людей не відкладати позитивні досягнення часів Порошенка”, - наголосив він.

Вільфрід Їльґе

Їльґе також зупинився на темі судової реформи, яка, на його думку, є базовим фундаментом усіх інших реформ, у тому числі антикорупційної реформи. “Нині ж ця реформа перебуває у стані стагнації”, - наголосив він. Крім того, німецький експерт відзначив, що “люди не надають належної уваги банківській реформі, яка є дуже важливою з точки зору макроекономічної стабілізації України“.

Докладніше з дослідженням можна ознайомитися за посиланням.