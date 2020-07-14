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​У Києві через повідомлення про замінування евакуювали Центральний залізничний вокзал

Поїзди курсують за графіком.

​У Києві через повідомлення про замінування евакуювали Центральний залізничний вокзал
Архівне фото
Фото: Александр Рудоманов

У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про замінування.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Усіх працівників і пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Шановні пасажири! Звертаємо увагу, що поїзди курсують за графіком. Посадка здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, минулого разу столичний вокзал "мінували" в лютому, ще до карантину. Раніше його евакуювали 23 грудня. Також його "мінували" 16 грудня. Потяги курсували у звичайному режимі, а посадка здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі підземні переходи.

Крім того, аноніми повідомляли про неправдиве замінування і 3 грудня. Тоді вибухівку нібито заклали і в Кабмін, і в Раду, однак повідомлення виявилися неправдивими.

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