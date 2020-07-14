Служба безпеки Ізраїлю й Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України провели спільні тактичні навчання, відпрацювавши знешкодження вибухових пристроїв.

Фото: Олександр Демченко

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Як відомо, країна, де розміщується те чи інше іноземне диппредставництво, повинна охороняти такий об'єкт і стежити за справністю системи безпеки посольства, консульства або іншого представництва.

Фото: Олександр Демченко

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон зазначив, що його країна перебуває в постійній співпраці з Україною, сприяє в облаштуванні системи безпеки і нині, навіть в умовах коронавірусу, робить усе можливе, щоб забезпечити розвиток відносин у всіх ключових сферах двох держав.

Водночас як заявив заступник міністра посла Йоав Бистрицький, "повинні бути завжди готові і підготовлені, щоб дати кращі рішення для ризикових ситуацій".

Фото: Олександр Демченко

Фото: Олександр Демченко

Фото: Олександр Демченко

Як повідомив заступник начальника Управління вибухотехнічної служби Володимир Іщук, за шість місяців 2020 року проведено 440 робочих виїздів, пов'язаних з виявленням, транспортуванням і ліквідацією вибухових об'єктів. Було вилучено 42 піротехнічні пристрої, три детонатори, понад 40 кг вибухівки, мінометну міну, три запали для ручних протитанкових гранат, 20 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни.

Наприкінці заходу посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон подякував українським вибухотехнікам і зазначив, що вони завжди реагують оперативно, а Національна поліція завжди допомагає Ізраїлю і завжди перебуває поруч.