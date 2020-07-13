Правоохоронці розкрили вбивство київського священника, яке сталося п’ять років тому

Одного з нападників заарештували.

Столичні правоохоронці розкрили вбивство священника УПЦ Московського патріархату ієрея Романа Ніколаєва, яке було скоєне 5 років тому.

Фото: news.church.ua

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

"Вбивство було скоєне в ніч на 26 липня 2015 року у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграду. Відповідно до матеріалів слідства, дві невідомі особи двічі вистрелили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після скоєного зловмисники покинули місце злочину, заволодівши особистими речами потерпілого", - зазначають у прокуратурі.

Внаслідок слідчих дій правоохоронці встановили одного із нападників. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

За клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється особа спільника.