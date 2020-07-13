У вівторок у Києві до +20 градусів, без опадів

У вівторок, 14 липня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +18 ... +20 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +14 градусів, вдень +16 ... +22 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5 ... +10 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, в Житомирській області без опадів, в Київській області місцями короткочасний дощ, у Чернігівській і Сумській областях невеликий дощ, вдень, крім Житомирської області, місцями грози, подекуди град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +16 ... +22 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, в Дніпропетровській області короткочасний дощ, в Полтавській області сильний дощ, вдень грози, місцями град; на решті території без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +17 ... +23 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, в Харківській області сильний дощ, вдень грози, вдень місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +20 ... +27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Запорізькій області, а вночі місцями і в Херсонській області короткочасний дощ, вдень в Запорізькій області грози, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15- 20 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +22 ... +28 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +23 ... +28 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +16 ... +18 градусів, вдень +25 ... +27 градусів.

13 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +26 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус.