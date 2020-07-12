На Донбасі з початку доби п’ятеро українських бійців отримали поранення

У зоні бойових дій на Донбасі 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів російських окупантів поранено п'ятьох українських військових. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу медиків, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

У вечірньому зведенні повідомляється, що ворог нехтував вимогами Мінських домовленостей і застосовував заборонені зразки озброєння, використовуючи не лише міномети, а й артилерійські установки різного калібру.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку вів вогонь зі 152-х мм артилерійських систем біля Новотошківського, а по оборонцях Оріхового та Кримського противник здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм. Також бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Хутору Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор у ранковий час застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-ти мм міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю у передмісті Авдіївки.

"Ще один факт грубого порушення використання забороненого озброєння зафіксовано поблизу Опитного. Біля цього населеного пункту противник задіяв міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Окрім того, з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наших захисників неподалік Мар’їнки і Кам’янки", - повідомляють у штабі ООС.

Упродовж 11 липня бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 11 липня, троє військових були поранені.