100 населених пунктів на заході України залишились без електрики через негоду

Через сильний дощ та пориви вітру 12 липня без електропостачання залишились 100 населених пунктів. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у трьох областях", - йдеться у повідомленні.

У Львівській області електрики немає у 54 населених пунктах, у Рівненській – 29, Закарпатській – 17.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Нагадаємо, через сильні дощі на заході України в червні вийшли з берегів карпатські ріки. Цьогорічна повінь перевищила за масштабами повінь 2008 року, яка вважалася найсильнішою за півстоліття. Три людини загинуло, вода підтопила 10 тисяч будинків, повністю зруйновано понад 100 мостів та 200 км доріг.

Кабмін виділив 754 млн гривень для ліквідації наслідків підтоплень. Ці кошти спрямують, зокрема, на компенсації сім'ям загиблих від негоди.