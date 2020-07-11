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Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня

31-річний Тарас Матвіїв був уродженцем Львівської області.

Тарас Матвіїв
Тарас Матвіїв

10 липня під час обстрілу бойовиків під Троїцьким в Луганській області загинув 31-річний молодший лейтенант Тарас Матвіїв. Про це повідомили в пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Він служив в 24-ій окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. 

"Молодий офіцер, в якого все життя мало бути попереду. Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас. Війна триває і безжально забирає життя кращих синів України", - написав військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко на своїй сторінці у facebook.

Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, публікувався у низці видань, зокрема, у LB.ua.

Був одним з координаторів "Пошукової ініціативи Майдану" - організації, що розшукує зниклих людей під час Революції Гідності. 

До грудня 2019 року був депутатом Жидачівської райради.

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