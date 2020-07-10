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З початку доби на Донбасі поранено трьох військовослужбовців

Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ.

З початку доби на Донбасі поранено трьох військовослужбовців
Фото: EPA/UPG

10 липня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог знову активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку застосував міномети калібру 120 мм на підступах до Причепилівки. З мінометів такого ж калібру, а також з гранатометів різних систем загарбники відкривали вогонь неподалік Хутора Вільний та Оріхового. Крім того, впродовж дня окупанти обстріляли наші опорні пункти біля Новотошківського та Новолуганського з 82 мм мінометів.

У районі відповідальності угруповання "Схід" факти ворожої збройної агресії зафіксовано в передмісті Авдіївки. На цій ділянці лінії фронту противник двічі вів вогонь, задіявши автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Також з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Невельського.

За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів і надано їм невідкладну допомогу лікарів.

Нагадаємо, сьогодні під час мінометного обстрілу біля Новолуганського постраждали двоє військових.

Раніше окупанти також обстріляли позиції Об’єднаних сил біля Авдіївки. Унаслідок обстрілів вогнепальне осколкове поранення отримав український військовослужбовець.

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