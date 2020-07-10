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Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний

Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний
Фото: mvs.gov.ua

Учора вертоліт Мі-8 Харківської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби України здійснив повітряний моніторинг за маршрутом "Одеса - територіальне море України - о. Зміїний - Вилкове - Одеса".

Про це повідомляють на сайті ДПСУ.

Під час цього польоту прикордонники оглянули 2400 км кв. акваторії. Екіпажі виконали чотири посадки на вертолітному майданчику острова та три посадки на майданчику "Вилкове".

"Цей політ став знаковим, адже вертольоти прикордонників уже 12 років не здійснювали польотів на Зміїний. Відтепер два екіпажі вертольотів Мі-8 Держприкордонслужби отримали допуски для польотів над морем. А проведена модернізація гвинтокрилих машин дозволила зробити такі польоти безпечними. Тож віднині за потреби екіпажі готові провести повітряний моніторинг, доставити на острів вантажі чи персонал або провести медичну евакуацію", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, Зміїний - острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області.

Статус Зміїного мав важливе значення під час розгляду в Міжнародному суді ООН територіальної суперечки між Україною і Румунією про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони, багатих на нафту і газ. 3 лютого 2009 року було винесено рішення, згідно з яким Зміїний визнано островом, а не скелею, що намагалася довести Румунія. Втім Румунія змогла відсудити в України кілька десятків квадратних кілометрів чорноморського шельфу біля Зміїного.

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