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Б​ританія передала українським прикордонникам 10 сучасних квадрокоптерів

Сучасна техніка дозволяє вдень і вночі ефективно моніторити кордон з повітря.

Б​ританія передала українським прикордонникам 10 сучасних квадрокоптерів
Фото: dpsu.gov.ua

Велика Британія передала українським прикордонникам 10 сучасних квадрокоптерів DJI MAVIC різних модифікацій загальною вартістю понад 1,2 млн гривень.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Сучасна техніка, яка дозволяє вдень та вночі ефективно моніторити кордон з повітря, отримана в рамках двостороннього співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби та Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні", - зазначили в ДПСУ.

Британська сторона також забезпечить навчання українських прикордонників, як ефективно використовувати отриману техніку.

Безпілотники можуть вести запис у форматі 4К з висоти до 6 кілометрів. Усе, що "бачить" дрон, оператор бачить на контрольному моніторі.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нові дрони відправляються на ділянку Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Саме там оператори будуть навчатися їх експлуатувати та в подальшому контролювати з повітря ту чи іншу ділянку держкордону.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"До слова, нещодавно під час моніторингу українсько-польського державного кордону екіпаж групи повітряної розвідки за допомогою нової «залізної пташки» виявив особу, яка рухалася у бік кордону. На вказаний напрямок вирушила група реагування відділу «Краковець» і затримала порушника", - нагадали прикордонники.

Нагадаємо, у січні "Укроборонпром" представив військовим власну розробку - квадрокоптер "Берегиня" для розвідувальних операцій. Підприємство отримало запит на розробку цього квадрокоптера від Міністерства оборони в березні 2019 року.

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