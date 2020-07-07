Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні меншає безробітних, водночас падає показник сплати ЄСВ

Зростає кількість тих, хто знайшов роботу.

В Україні меншає безробітних, водночас падає показник сплати ЄСВ
Фото: ukrnews24.com

Кількість безробітних в Україні перестала збільшуватися три тижні тому, але водночас падає показник сплати єдиного соціального внеску - це свідчить про переміщення частини робочих місць у тіньовий сектор. Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Баланс щодо безробіття контрольований. Суттєвого стрибка кількості незайнятих на 1-2 млн, чого ми боялися, не відбулося. На сьогодні кількість безробітних не збільшується вже третій тиждень поспіль, залишається на рівні 517 тисяч осіб. Нові безробітні реєструються, але зростає і кількість тих, хто знайшов роботу", - розповів міністр.

"Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. З початку карантину працевлаштувалися 174 тис. безробітних. Однак виникла інша проблема - падає показник за сплатою ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь", - підкреслив Петрашко.

За даними Мінекономрозвитку, в Україні з початку карантину через коронавірус Державна служба зайнятості працевлаштувала майже 90 000 осіб.

Станом на початок травня 156 000 осіб зареєструвалися як безробітні. Загалом кількість безробітних, зареєстрованих у Службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що на 148,5 тис. або 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року (на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308, 3 тис.).

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тис., що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також