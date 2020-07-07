Німецький автобусний лоукостер FlixBus запустив внутрішні рейси Україною

Можна придбати квитки на напрямки Київ - Одеса - Затока, Київ - Житомир - Рівне - Львів, Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород.

Автобусний лоукостер FlixBus відкрив продаж на автобусні лінії між українськими містами - з 8 липня запускаються напрямки Київ - Одеса - Затока, Київ - Житомир - Рівне - Львів, Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу перевізника.

Пасажири можуть забронювати квитки на сайті FlixBus, у мобільному сервісі та офлайн-касах продажу квитків.

Автобуси, які працюють на маршрутах - Mercedes, Man і Neoplan. Вони обладнані кондиціонерами, розетками, в салонах є Wi-Fi, туалети.

Лінія Київ - Одеса - Затока, зокрема, відправляється тричі на тиждень. Лінія Київ - Львів курсуватиме щоденно з відправленням о 7:50 із Києва та прибуттям о 15:00 до Львова

Маршрут Київ - Ужгород працюватиме на запущеній раніше лінії Київ - Відень, яка курсує двічі на тиждень.

Нагадаємо, у червні минулого року FlixBus анонсував рейси з Києва, Одеси, Харкова та Львова в низку країн ЄС.

FlixBus Ukraine була заснована на початку червня 2019 року. Перевізник FlixBus представлений в 29 країнах світу. Компанія надає технології та стандарти перевезення, при цьому сама не володіє автобусами. Вона управляє парком автобусів компаній-партнерів, маркетингом, управлінням трафіком, оформленням ліцензій, плануванням мережі. В Україні з FlixBus співпрацює компанія EuroClub.