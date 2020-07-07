Унаслідок повеней на Західній Україні залишаються підтопленими п'ять населених пунктів у Чернівецькій області.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 ранку 7 липня на території західних областей залишається підтопленими: 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в західних областях залишаються підтопленими десять підвалів (було 7 тис. 225) - в Івано-Франківській (8) і Тернопільській (2) областях. Також підтоплено 36 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок - у Чернівецькій (32) і Тернопільській (4) областях. Зруйновано 202,4 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) і 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) і Чернівецька (1).

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) і 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) і Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

Силами ДСНС від початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 людини і перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Протягом доби відкачано 4 тис. 947 куб. м води (з початку робіт - понад 367 тис. куб. м); розчищено 0,4 км русел річок (з початку робіт - 9,738 км) доставлено для населення 5 т питної води (з початку робіт - близько 51,965 т).

Нагадаємо, червневий паводок на заході України перевищив за масштабами повінь 2008 року, яка вважалося найсильнішою за півстоліття. На піку паводка 28 липня 2008 року були підтоплені понад 40 тисяч будинків і 33 тисяч га сільгоспугідь. Були пошкоджені сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювалися в 3-4 млрд гривень.

Кабмін виділив 754 млн гривень для проведення заходів з ліквідації наслідків підтоплень в західних областях. Ці кошти, в тому числі, підуть на компенсації сім'ям загиблих від негоди.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що постраждалих від паводків в західних областях України забезпечать житлом. Влада відновить зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру.