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Проросійські бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Уночі бойовики випустили по позиціях ЗСУ два десятки 122 мм артилерійських снарядів.

Проросійські бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Від початку доби 6 липня збройні формування Росії на Донбасі шість разів обстрілювали позиції українських захисників.

Про це у вечірньому зведенні повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, поблизу Новгородського сьогодні вночі бойовики випустили по позиціях ЗСУ два десятки 122 мм артилерійських снарядів.

Уранці зона обстрілу розширилася на опорні пункти сил ООС неподалік Зайцевого й Південного. Бойовики обстрілювали українських військових з 120 мм мінометів, а на підступах до Хутора Вільного окупанти застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Обстріли велися також у районі Верхньоторецького.

"За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового травмування. Його оперативно доставили до лікувального закладу і надали невідкладну допомогу. Стан здоров'я українського захисника задовільний", - уточнили в штабі.

Нагадаємо, 5 липня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню.

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