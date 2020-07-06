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За добу бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військових нема.

За добу бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: EPA/UPG

За минулу добу збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу операцї об'єднаних сил.

"Тричі противник відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог обстрілював наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Таке ж озброєння окупанти задіяли і на підступах до Широкиного. Неподалік населеного пункту Павлопіль агресор застосовував міномети 82-го калібру та кулемети. А біля Новотроїцького - станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оугруповання "Північ" загарбники активізувалися біля Хутору Вільний та обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів. Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано неподалік Оріхового.

За минулу добу втрат серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, у неділю, 5 липня, бойовики пять разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед ЗСУ не було.

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