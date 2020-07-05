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Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток 5 июля вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

На рассвете в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи н.п.Павлополь враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Впоследствии в пригороде Марьинки боевики два раза обстреляли украинские оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по украинским позициям у Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольному.

"Удерживая позиции и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие каждый раз действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", - говорится в вечерней сводке.

В штабе уточняют, что за текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, 4 июля на Донбассе вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получил украинский военный.

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