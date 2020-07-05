В этом году пороговые баллы на ВНО снизят

Пороговые баллы на внешнем независимом оценивании в 2020 году будут ниже, чем в прошлом, это означает, что максимальные 200 баллов на тестировании сможет получить большее количество детей.

Об этом рассказал и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью ZN.UA.

Он прокомментировал опасения абитуриентов по поводу того, что в нынешнем году им будет трудно получить высокие баллы на ВНО.

"Пороговый балл "сдал/не сдал", к которому привязана шкала оценок ВНО, определяют специально созданные экспертные группы в региональных центрах. Мы еще раз акцентировали их внимание на то, что, согласно инструкции, они должны прежде всего учесть обстоятельства, которые сложились в государстве, - многомесячный период дистанционного обучения", - отметил Бойко.

"Поэтому, по сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест будут установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существенное. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на вершине рейтинговой шкалы. Грубо говоря, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом", - пояснил директор Центра.

Напомним, учебные заведения в Украине в связи с распространением коронавируса закрыли 12 марта. Учебный год школьники заканчивали онлайн.

Из-за роста заболеваемости отменили пробное ВНО. Стоял вопрос о переносе основной сессии, но Государственная эпидемиологическая комиссия таки разрешила начать внешнее оценивание 25 июня.