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В понедельник в Киеве прогнозируют жару до +32 градусов

В столице без осадков.

В понедельник в Киеве прогнозируют жару до +32 градусов
Фото: EPA/UPG

6 июля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +17...+19 градус, днем +30...+32 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +14...+19, днем +28...+33

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем +17...+22 градусов.

В Моршине без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +28...+30 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +28...+30 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +30...+35 градус.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +30...+35 градусов.

На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+20 градуса, днем +34...+39 градусов.

На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +17...+22 градусов, днем +33...+38 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +17...+22 градусов, днем +33...+38 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +19...+21 градуса, днем +35...+37 градуса.

5 июля на по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+30 градусов, в Днепре в пределах Киева +24 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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