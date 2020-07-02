В Киеве 3 июля ожидается +34 градуса

В Киеве 3 июля переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +32…+34 градуса. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

На западе Украины переменная облачность, умеренный дождь, на Закарпатье, в Карпатах и днем Прикарпатье сильный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +22…+28 градусов.В Карпатах сильный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Житомирской области небольшой кратковременный дождь; днем местами кратковременный дождь, в Сумской области без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса, в Кировоградской и Днепропетровской областях +30…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +31…+36 градусов, в Харьковской области +29…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +31…+37 градусов, в Одесской области +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса.

Напомним, что в июне 2020 года погода в Киеве побила пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, что на 3,5 градуса выше климатической нормы.