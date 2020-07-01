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За июнь погода в Киеве побила пять температурных рекордов

Самым жарким днем стало 11 июня.

За июнь погода в Киеве побила пять температурных рекордов
Фото: EPA/UPG

В июне 2020 года погода в Киеве побила пять температурных рекордов. Среднемесячная температура составила +21,7°С, что на 3,5 градуса выше климатической нормы.

В рейтинге самых теплых за 140 лет июнь этого года занял шестое место, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. 

"В Киеве с 10 по 12 июня были побиты сразу пять температурных рекордов. Восемь дней в месяце были с максимальной температурой выше +30", - говорится в сообщении.

Самыми холодными днями месяца стали 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5°С. Наиболее жарко было 11 числа, когда воздух прогрелся до +33,3°С. 

В обсерватории добавили, что на проспекте Науки, 37 в июне выпало 68% климатической нормы осадков - 49 мм.

Напомним, что также столица била температурные рекорды весной. Март стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет и первым по количеству температурных рекордов, которых было установлено 12.

Среднемесячная температура марта 2020 года в Киеве достигла 6,5 градусов, что на 5,8 градусов превышает климатическую норму.

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