За июнь потери оккупантов на Донбассе составили 100 человек ранеными и убитыми

За июнь в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска потеряли 42 человека убитыми и 58 ранеными. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, два миномета и танк.

"Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжких телесных повреждений и ножевых ранений, передозировкой наркотиками, употребления алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечья. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что у вражеских подразделений низкое морально-психологическое состояние", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что Объединенные силы продолжают исполнять боевые задания для защиты украинского народа и будут и в дальнейшем реагировать на вражеские вооруженные провокации.

Напомним, что за 8 июня украинские войска ликвидировали троих оккупантов. Кроме того, за 22 и 23 июня наши воины ликвидировали троих и ранили двоих противников.